新年將至，亞太電信換新機再送加菜金！亞太電信宣布，申辦指定資費搭配指定款手機，享專案價優惠外，最高加碼再送2000元全家禮物卡，四鏡頭與大電量的新款中階萬元智慧型手機OPPO A5 2020，月付796元起，即可0元帶回家，最高還可拿到2000元買菜金(全家禮物卡)。

亞太電信「金」選OPPO A5 2020 /Samsung A30s/iPhone 11 Pro Max三款人氣手機，申辦指定資費，享專案價優惠外，加碼最高送2000元全家禮物卡。以OPPO A5 2020手機全面降價1500元，月付796元，綁約30期，即可0元帶回家。針對新申辦、攜碼用戶，推出Samsung、OPPO、小米、SHARP等7款年度風雲中階萬元機，搭配「壹網打勁」596元及796元資費，綁約36期，通通0元帶回家，再享不限速上網吃到飽、網外市話最高700分鐘通話數。

據主計總次統計，國人旅遊風氣盛行，2019年出國1,664萬人次再創新高，緊接著過年假期將至，勢必將再掀另一波出國高峰。在人手一機年代，出國不論拍照打卡、查詢資訊都須上網，若有緊急事項需撥打手機或市話，或「誤接」國內未知電話，高額漫遊電話費經常讓人吃不消。亞太電信2016年推出Wi-Fi通話服務，凡亞太電信用戶，出國只要連上Wi-Fi，使用Wi-Fi通話計費比照國內費率，可省高額國外漫遊上網及通話費用。

緊接著農曆年出國旺季，亞太電信依據消費者不同需求，提供多元選擇，推出WiFun分享器、隨插隨用暢玩卡、日租型原號漫遊等優惠。即日起亞太電信推出月付199元起，享日/韓/中港澳等熱門亞洲國家日租型原號漫遊優惠；「暢玩卡」部分，韓國「5日上網吃到飽」方案，每日只要79元起，「日本5日及中國6日上網吃到飽」方案，每日也只要99元起。亞太電信WiFun網站推出出國上網分享器8折優惠，日韓上網單日最低只要55元起，實體門市申辦WiFun 日本、韓國通，租滿5天就享1日上網免費優惠，一天最低只要89元。

(中時電子報)