主鑽7.88克拉的藍鑽戒指進行拍賣。（台北分署提供）

法務部行政執行署在2020年首次「123聯合拍賣」將在7日舉辦，台北分署有多筆不動產及LEXUS汽車、寶石、香氛膠囊機等動產進行拍賣，台北分署歡迎民眾屆時到場投標應買。

台北分署表示，這次拍賣會首見LEXUS LS600HL登場，這輛2011年出廠，黑色外觀的油電混合車，排氣量4,969cc，車況良好，在中古市場難得一見，愛車的民眾不要錯過這次難得的機會。

此外，還有主鑽7.88克拉的藍鑽戒指，這次則將進行再行拍賣程序，只要出價達底價的一半即可帶回；還有去年11月台北分署專案執行違規攤商欠費大戶所查封的女裝、圍巾、帽子等，也將在這次拍賣會進行變賣，每件290元起，價格實惠，歡迎民眾到場選購。深受民眾喜愛的SERENE HOUSE系列香氛產品，也有「弧線」與「燈籠」香氛膠囊機及香氛膠囊可供選擇。

不動產部分，台北分署有多筆台北市、新北市及金門縣的土地、建物進行拍賣程序，皆屬投資、自用兩相宜的物件，其中，拍定後點交的台北市萬華區西園路一段34巷的公寓，將進行特別變賣程序後的減價拍賣程序，底價僅680萬元，物件屬1房1廳1衛1廚格局。

台北分署說，民眾若想瞭解各拍賣物件的詳細狀況，可至台北分署官網（https：／／www.tpy.moj.gov.tw）點閱拍賣公告，並持續追蹤台北分署FB粉絲專頁。

(中時 )