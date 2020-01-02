嘉義市長照管理中心2日揭牌。（廖素慧攝）

嘉義市長期照顧管理中心是設在衛生局下的二級機關，整合公部門衛政、社政，加強與醫療機構的合作，統籌辦理長照業務，以期簡化長照的行政程序，服務流程更完善，2日由市長黃敏惠揭牌。

黃敏惠表示，高齡化如大海嘯襲捲全球，建構完善的長照體系一直是嘉義市的施政重點，因而嘉義市早於2000年行政院實施長照先導計畫就是實驗地區，吳淑瓊教授是計畫主持人，這次嘉義市長照管理中心揭牌，能邀請吳教授見證，非常感動及感謝，幸好當時有這樣的實驗計畫，讓嘉義市把長照發揚光大。

吳淑瓊說，20年前她和嘉義市承接行政院「建構長期照護體系先導計畫」，參觀瑞典、英國、德國、加拿大、美國和日本等國的長照，開始建構國內的長期照護服務模式，從無到有，如今嘉義市是長照2.0的領頭羊，成為各縣市觀摩、學習的榜樣，還成立管理中心，很令人期待。

嘉義市政府表示，長期照顧管理中心將縮短行政流程的時間，整合各項服務資源，提供市民全方位、高效率的長照服務，以期建造嘉義市成為健康老化、在地安老的友善宜居城市，民眾有需要服務可上長照管理中心官網查詢。

(中時 )