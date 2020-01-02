F-35戰機vs.JY-27雷達

在俄羅斯空天部隊支持下，敘利亞政府軍最近在伊德利布（Idlib）省展開軍事行動，在M4高速公路周圍部署了陸製JYL-1遠端警戒雷達。

M4公路聯結拉塔基亞和伊德利布，戰略位置重要，在此部署JYL-1雷達，有利敘利亞政府軍掌握戰區空情資訊，為敘利亞政府軍和俄羅斯空天部隊戰機提供指引。

新浪軍事的分析指出，JYL-1遠端警戒雷達是中方在新世紀研製的新一代遠端警戒雷達，對空中目標最大探測距離超過300公里，能獲得目標3D資料，主要用於國土防空作戰，進行遠端警戒和指揮引導。

珠海航展公開的資料顯示，JYL-1雷達採用了先進數位波束成形（DBF）技術，波束靈活多變，具備超分辨和低副瓣性能，可執行波束掃描、自校準和自我調整波束形成等任務，有效提高雷達探測性能，能在惡劣電磁環境下探測隱形目標。

一般認為，敘利亞在新世紀初引進這批JYL-1雷達，是為了加強國土防空和截擊指揮引導能力。分析指出，JYL-1雷達與敘利亞當時的老舊俄製雷達相比，探測性能更好，精度更高，具備目標自動探測、自動錄取和自動傳遞能力。

敘利亞除了引進JYL-1雷達外，還從大陸引進了JY-27米波遠端警戒雷達，JY-27雷達與JYL-1相比，探測距離更遠，尤其具備對抗隱形目標的能力。而大型地面防空雷達最大的缺點，就是對低空目標探測能力較差，所以敘利亞同時引進了LLQ120低空探測雷達，以擴展防空雷達網低空視野。

分析指出，敘利亞引進3種陸製新型雷達，有效提高了國土防空雷達網探測能力。2013年美國以化武事件為名，準備打擊敘利亞，在戰前評估報告中，就將這些雷達設想為主要障礙。而以色列空軍更視能反隱形的JY-27雷達為眼中釘，不惜派出戰機，將大馬士革機場附近的JY-27雷達摧毀。不過，最新消息顯示，以色列空軍只炸毀了天線，經過修復之後，這座JY-27雷達又恢復了運轉。

(中時電子報)