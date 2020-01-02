喜迎2020新年，中華電信今(2)日宣布推出「新春開運一路發」的購機優惠，針對熱銷機型iPhone XR、iPhone 7及iPhone 7 Plus，月繳999元以上，享購機折價1,688元， iPhone 7 32G專案價0元(36個月租期)輕鬆入手；安卓鐵粉月繳999元以上，同享精選Samsung、Sony、ASUS等多款手機折價1,688元，Samsung Galaxy S10及Note 10系列再享限時折扣4,000元，上述優惠併計相當於購機最高現折5,688元！

為讓客戶能夠保護心愛的新機，凡申辦iPhone全系列機型加購AppleCare+或指定Android機型加購行動裝置保險，即贈送Hami Point最高888點，Hami Ponit 1點等於1元，點數可用於4大超商、威秀影城等熱門通路兌換咖啡、電影票及折抵電信帳單等；另使用行動帳單代收服務消費，再送Google Play商店購物金88元，共6個月(價值528元)。

此外，日前推出的iPhone XS、iPhone XS Max限量優惠活動，好評再延長，月繳999元、1,199元，享購機折價6,000元；月付1,399元以上，最高現折8,000元，活動自即日起至109年2月14日止。

(中時電子報)