2020台灣燈會在台中！文心森林公園副展區於去年12月21日率先點燈，以「童趣樂園」為主題；包含節慶嘉年華、繽紛世界、生肖遊園地、熱帶叢林、國際明星會5大燈區，52座燈組炫亮登場成打卡熱點；10天參觀人次突破100萬！市府強調，從白天到夜晚人潮洶湧成功帶動周邊觀光消費商機。

觀光旅遊局指出，副展區的節慶嘉年華燈區，搭配重要節慶活動提供國內外民眾創新體驗，聖誕節至元旦期間光之森林的夢幻場景，每隔半小時的飄雪讓民眾流連忘返；主辦單位為回應廣大民眾期待，決定下好下滿，讓夢幻雪景成為今年童趣樂園最浪漫的場景，彷如置身國外。

觀旅局長林筱淇說，今年元旦登場在繽紛世界燈區，可看到可愛胖嘟嘟圓滾滾的熱帶水果鳥外，還能聞到淡淡水果香；結合專業香氛嗅覺環境識別技術和科技設備，文心森林公園是知名AAM戶外天然香氛體驗場域的全球首例；感受前味有澄香、中味為西柚、後味是茉莉香的純天然西柚香氛。

林筱淇指出，副展區65天展期，安排超過百場以上大小表演，周間一至五在節慶嘉年華燈區光之森林前有台中街頭藝人表演，每逢假日在圓滿戶外劇場舞台上也安排精彩卡司；1月6日、13日及20日還有3場台中特教學校慢啼雞樂團，為大家帶來滿滿感動。

觀旅局強調，從寒假開始，將精心安排YOYO家族帶動唱及精彩兒童舞台劇，以及康橋國際學校管弦樂團，及新鄉國小、賴厝國小合唱團演出。2月8日元宵節當天圓滿劇場還有林曉培及許多新生代歌手共襄盛舉；包含超偶榮忠豪、杜佳琪及今年入圍金曲獎最佳新人郭修彧、聲林之王季軍許莉潔等。

燈會期間會湧入大量人潮，文心森林公園周邊公車路線相當便利，歡迎搭乘大眾運輸工具前來賞燈；外縣市朋友可搭高鐵至台中站，或搭台鐵至大慶站，轉搭800路公車即可直達文心森林公園；市府另於市區南北二側各規劃一處大型停車場，週末提供接駁車。

(中時 )