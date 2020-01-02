櫃買修訂「上櫃公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」 17:032020/01/02 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（2）日表示，參考國際非財務資訊揭露趨勢，修訂「上櫃公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」，以提升上櫃公司非財務資訊揭露品質與落實永續發展。 櫃買中心表示，本次修訂重點主要為參考亞洲各國非財務資訊揭露內容，將環境、社會及公司治理風險評估納入CSR報告書揭露規範中，並強化我國非財務資訊關鍵績效指標與管理之連結。此外，為引導上櫃公司重視氣候變遷議題，並增進企業因應氣候風險之能力，同時增訂企業應於CSR報告書揭露氣候相關議題。 (工商 ) #公司 #財務資訊 #報告書 #財務 #資訊 也許您會感興趣 推薦閱讀 誠美材內鬥延燒 董事提案討論總經理委任案 23:532019/12/29 財經 憂英脫歐留財務漏洞 歐盟想從窮人身上省錢惹議 13:392019/12/30 國際 久舜、叡揚資訊兩家公司今日送件申請登錄興櫃股票 14:402019/12/30 財經 2020嗨玩台中 太平跨年交通資訊看這裏 15:332019/12/30 生活 台中果菜公司新任董事長 由前市議員莊乃慧接任 18:022019/12/31 生活 刑法修正三讀通過保障民眾健康衛生 21:482019/12/31 社會 科技部整合數據，促進投資 智慧園區推動成果 發表 04:102020/01/01 產業．科技 北市精品店遭擲信號彈 竹聯幫經紀公司尋仇 11:402020/01/02 社會 王定宇急傳墜機事件重大錯誤 洪秀柱痛批：擾亂資訊！ 15:182020/01/02 政治 黑鷹事件／遭洪秀柱批擾亂資訊 王定宇：沒空理她 15:552020/01/02 政治 財經熱門新聞 iPhone SE2晶片 將採台積電7奈米製程 - 財經 川普拚選舉慌了？ 陸美貿易協議竟藏致命傷 - 財經 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 - 財經 這檔ETF遭瘋搶 專家4點提醒：下手前多想幾秒 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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