櫃買中心今（2）日表示，參考國際非財務資訊揭露趨勢，修訂「上櫃公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」，以提升上櫃公司非財務資訊揭露品質與落實永續發展。

櫃買中心表示，本次修訂重點主要為參考亞洲各國非財務資訊揭露內容，將環境、社會及公司治理風險評估納入CSR報告書揭露規範中，並強化我國非財務資訊關鍵績效指標與管理之連結。此外，為引導上櫃公司重視氣候變遷議題，並增進企業因應氣候風險之能力，同時增訂企業應於CSR報告書揭露氣候相關議題。

(工商 )