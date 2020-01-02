隨著5G技術迅速發展，各大廠商為了爭奪5G初期市場不斷投入資金研發技術，加上去年大陸、南韓成為首批商轉的市場，美國、日本則是緊追在後，各大廠商所獲得5G技術相關的專利和標準必要專利（SEP），成為觀察指標之一。

據businesskorea報導，在北京當局推動的「中國製造2025」計畫下，大陸10個高科技產業納入5G技術成為首要目標。大陸設備巨頭華為早年就投入大量資金研發5G技術，加上政府支持產業發展，華為所拿下的5G相關專利申請數量占全球三分之一。

專門追蹤智慧財產權的德國市調機構IPlytics數據顯示，截至2019年3月，大陸擁有5G SEP的34％，高居全球之冠，這個數字是大陸4G SEP一半以上數量，表明北京當局挹注龐大資金支持的長期戰略之下，大陸有機會引領5G技術發展，並在各種5G技術應用獲得競爭優勢。

在3G、4G時代，全球通訊市場以歐美廠商擁有優勢，但在5G時代，卻大幅落後大陸。以各國5G SEP數量來看，美國占有14％，比4G少2%，南韓則是以25.2％居次，比4G時代高出2%，緊追在後的是芬蘭13.8％、美國13.5％、瑞典7.9％，以及日本的4.9％。

華為在2019年5月遭到美國商務部列入實體清單，並遭川普政府遊說各國不要使用華為5G設備，但代表大陸的IT公司華為仍以取得15％的SEP居冠，其次是芬蘭的諾基亞(13.8％)、南韓的三星電子(12.7％)以及LG電子(12.3％)，接著是中興通訊(11.7％)。

華為在投資20億美元(608億元新台幣)在5G技術並申請許多5G相關專利，預料該公司將與其他競爭者差距擴大。

美國處理器龍頭高通去年12月初發布三款5G處理器，分別為分別是旗艦手機晶片Snapdragon 865，以及Snapdragon 765、 Snapdragon 765G兩款5G系統單晶片(SoC)，專攻在智慧型手機市場；PC處理器市場則是由英特爾與聯發科強強合作，對5G市場顯示強烈企圖心。

日本則是在今年上半年推出5G商用服務，加速該國5G相關產品與服務的半導體以及系統處理開發工作。對此，作為首批5G商用服務的南韓市場，將加強超高清(Ultra HD/UHD)圖像處理、VR、AR等沉浸式技術服務，南韓5G營運商也正在與全球IT公司加強合作。

(中時電子報)