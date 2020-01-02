邱珮淇被罵翻。

兩女當街對罵。

苗可麗戲裡撞見兒子劈腿。

龍劭華戲裡怒罵兒子JR紀言愷。

《美味滿閣》劇情神展開，劇中邱珮淇當小三，1日晚劇中，不甘被分手的她，趁JR紀言愷離開時，衝上前找正宮嗆聲。邱佩淇甚至揚言要林昀希把男人還給她，氣得林昀希怒甩她兩耳光，2人在街上對罵又拉又扯，JR紀言愷看到後勸架不成，反誤將小三推倒。

這場戲要在大街上拉扯，還引來路人圍觀，就連經過車輛都慢速拉下車窗看發生什麼事。當天剛好下雨又低溫，邱佩淇劇中穿著單薄上衣跟短褲，被甩巴掌、又被推倒在地及潑檸檬汁，拍完全身都濕了還沾滿泥巴，隔天膝蓋上都是瘀青。

最新劇情中，邱佩淇跟JR紀言愷的婚外情被苗可麗發現，引發家庭革命，眾人直接在家中攤牌。龍劭華氣得對兒子JR紀言愷又踢又罵，苗可麗更是直接給邱珮淇一巴掌，場面火爆。

邱珮淇表示，有一場苗可麗對她飆罵的橋段，「因為她肺活量很大而且口才很溜，所以吼出來的聲量，我當時是真的嚇了一跳，因為表情太驚嚇，結果我們都忍不住笑場」。

因劇中場面混亂，拍攝時發生不少趣事。先是龍劭華要踹JR紀言愷時，太過用力導致重心不穩跌倒叫了一聲，引得全場大笑。邱珮淇還不小心踩到JR紀言愷，但因當時大家都在大喊大叫，第一時間竟沒人發現他的「痛處」。

(中時 )