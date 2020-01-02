高齡90歲的李姓婦人日前接連出現喘、胸悶等症狀，就醫診斷為「腎動脈嚴重狹窄」，李婦認為對生活影響不大、不願接受治療，未料，日前她再度因急性肺水腫被送醫，不但血壓狂飆至200、還一度無法呼吸，嚇得立即點頭接受支架置放手術，目前恢復良好。

亞洲大學附屬醫院心導管室主任黃國書指出，長年因高血壓、高血糖、高血脂在就醫控制的李姓婦人日前被診斷出雙側腎動脈嚴重狹窄，原本建議她接受心導管治療，但李婦認為自己年紀大了、不願手術，未料，病情越來越嚴重，幾乎每周都因急性肺水腫被送急診。

日前她再度出現喘不過氣、血壓狂飆的情況，才同意接受「腎動脈血管支架置放術」。黃國書表示，腎動脈狹窄好發於年長、有三高情況及抽菸、有腦中風病史的民眾，李婦因腎動脈狹窄嚴重引發高血壓、進而導致急性肺水腫。

黃國書強調，罹患腎血管性高血壓的患者若遲未治療，恐引發腎臟萎縮，且腎血管性高血壓占次發性高血壓比例約2至3％，提醒此類患者應儘速接受治療，可避免嚴重併發症。

(中時 )