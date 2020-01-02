新潤興業(6186)新任董事長郭長庚今日首度公開亮相，他表示，公司入主9年以來，2019年業績算是最好的一次，目前線上銷售案子都還不錯，樂觀預期2019年和2020年營收都有機會刷新紀錄。以往新潤皆以住宅推案為主，今年將會跨足商辦以及飯店領域。

新潤興業2019年有三筆建案「明日禾禾」、「翠峰」及「新潤A18」交屋入帳挹注，前11月合併營收年增率74.91％，去年12月仍有「翠峰」及「新潤A18」陸續交屋入帳，法人預期，2019全年度營收有望創新高，EPS將挑戰4元以上。

以往房地產市場深受選舉因素的影響，郭長庚說，現在房市基本上已擺脫選舉因素的影響，反而是房市政策干擾較大。現在房市以剛性需求為主，再加上實價登錄很透明，建商在買土地和評估房價方面都比較實在，對2~3年的房市表現有信心。

新潤近期買進不少土地，郭長庚說，公司對未來房市有信心，因此積極買地，以前公司皆以住宅推案為主，2020年會把營運觸角伸入商辦及飯店領域，在新莊區預期將推出一筆高級A辦、泰山會有一筆推案將先試著做比較有質感的酒店。

展望2020年度營運，新潤旗下的「翠峰」及「新潤A18」目前交屋進度分別已達近9成及3成，今年繼續貢獻業績；目前已熱銷開賣的「橋峰168」、「鉑麗」及「幸福莊園2期」三大建案，「橋峰168」已完銷、「鉑麗」銷售逾6成、「幸福莊園2期」銷售率達8成，合計總銷金額約41億元，總銷戶數463戶，也將於2020年度第3季開始貢獻業績，可望成為2020、2021年營收成長動能。

(時報資訊)