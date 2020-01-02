由於大陸與英國的關係緊張，大陸暫時中止了上海和倫敦證交所之間計劃中的跨境上市。包括公職人員和在兩地從事的金融交易的人士都表示，中止的原因是政治因素。大陸將反送中引發的香港動，亂歸咎於受到包括美國和英國在內的外國政府的干預。

大陸證券監督管理委員會和上海證券交易所未回應媒體詢問。倫敦證券交易所（LSE.L）的發言人和英國財政部的發言人也均拒絕評論。

大陸外交部在一份傳真聲明中表示，尚不清楚具體細節，但補充說，「希望英國能夠為在英國投資的大陸公司提供公平、公正的商業環境，並為雙方創造適當的條件。」

滬港通於去年開始運作，其目的是改善英國與大陸的關係，並被大陸視為開放資本市場，以及在全球範圍內建立聯繫的重要一步。

5月時陸企華泰證券是第一家使用滬倫通的大陸公司，國投電力原先要在12月成為第二家的大陸公司，其全球存託憑證（GDR）原本要在倫敦上市，佔其總股本的10％。但是，這個上市計劃已決定延後，國投電力表示是因市場因素。

大陸太平洋保險（China Pacific Insurance）等其他有計劃跨境上市的公司，也被告知將這些計劃擱置。

對於滬倫通這個規劃來說，英國的損失更大。在脫歐的關鍵時刻，英國更渴望與非歐盟國家建立關係。Refinitiv數據顯示，截至12月4日，倫敦交易所的上市數據是十年來最糟糕的一年，主因是英國的政治動盪以及對英國脫歐導致股市籌資活動受挫。

(中時電子報)