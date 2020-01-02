國防部一架黑鷹直升機今上午於新北市山區失事，參謀總長沈一鳴上將等8人罹難，時代力量立委鄭秀玲呼籲國軍及空勤總隊等相關擁有黑鷹機隊的單位，必須針對失事原因詳細調查，加強訓練與擬定嚴謹的飛安防範措施，以避免相同遺憾事件再發生。

鄭秀玲稍早透過辦公室發出新聞稿指出，去年10月21日曾針對前年2月空勤總隊黑鷹失事質詢，根據國家運輸安全委員會公布的事故調查報告，發現事發原因為空勤總隊未能完整規劃相關飛航組員的訓練，導致組員對飛航環境威脅管理、狀況警覺及溝通決策能力不夠充分，對航機系統了解程度也不夠，且當時任務作業程序未訂定夜間執行傷患運送任務的天氣標準，都是影響飛航安全的因素。

同時，正常飛行員應訓練190小時，但當時操作事故機的駕駛員只訓練90小時，夜航也未訂定起降標準，當時曾提出飛行員訓練時間、飛行員訓練整體改善計畫方向的質詢。

如今又發生黑鷹失事，雖事故原因仍待調查，鄭秀玲認為，機組隊員的飛機檢修品質與專業維護訓練必須再檢視與檢討，希望完善的機組檢修與飛航訓練，可以有效下降失事的可能性，保護我國國軍與空勤總隊弟兄的生命安全。

(中時 )