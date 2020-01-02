2019跨入2020年，全台跨年晚會、元旦升旗、迎曙光熱門景點等皆湧入大量人潮，帶動周邊超商來客及業績大增。7-ELEVEN統計，全台上百間活動周邊門市，來客數較平日成長1～2倍以上，業績也有1～3倍增長；全家表示，熱點區域店舖平均來客數比平日增3倍以上，熱銷商品包含咖啡、夯番薯、熱狗、餅乾、啤酒等，最高也有10倍銷售成長，表現亮眼！

7-ELEVEN表示，全台上百間門市跨年及元旦當天全面備戰，從台北信義區101、總統府周邊、高雄夢時代、台中日月潭，到南投清境農場等區域都是熱點。其中，北台灣跨年人潮最多的信義區及鄰近的捷運周邊30多間門市，跨年業績較平日成長3倍；桃園有天團「五月天」跨年演唱會，周邊門市業績也較平日成長近2倍。

另，中台灣清境商圈7-ELEVEN也因高海拔低溫，帶動關東煮、泡麵、熱飲及暖暖包等禦寒商品熱賣，業績較平日成長1倍。南台灣部分，夢時代跨年晚會是高雄跨年一級戰區，夢時代購物中心內的7-ELEVEN業績也較平日增近1倍，還有12月新開幕的高雄「X-STORE 3」星海灣門市，也湧入許多參加跨年的民眾。

元旦商機也不容小覷，據7-ELEVEN統計，總統府前元旦升旗典禮湧入人潮，位於總統府周邊包括台北車站捷運、西門町商圈等近20間門市備戰，小七觀察，元旦當天以跨年熬夜後提神的CITY CAFE、關東煮、蒸地瓜、飯糰、麵包等最熱銷。

全家也表示，全台熱門跨年、元旦、觀光重點區域全家店舖全面備戰，平均來客數較平日成長3倍以上，其中北市跨年晚會最鄰近現場的信義區店舖Lets Café銷售增近3倍，夯蕃薯增2倍、熱狗增近5倍，且合計共賣出千支關東煮與烤香腸，另外，餅乾零食銷售也是平日的4倍以上，相關茶飲料、水等累計銷售上千箱，狂歡飲品如啤酒等也比平日銷售成長達10倍。

此外，全家南部地區店舖表現也很亮眼，業績平均成長超過10％，位於熱門曙光區的屏東墾丁店鋪業績也有近20％成長。據全家統計，跨年當天整體最熱銷品項，包含Lets Café、鮮食、零食飲料、啤酒等，其中又以Lets Café業績年增20％最亮眼，鑑此商機，全家也宣布即日起推出Lets Café第四波單品咖啡「巴西玫瑰鑽」，擴大在全台3,500店舖販售，搶攻黑金商機。

(工商 )