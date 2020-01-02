新加坡航空將開啟新加坡直飛布魯塞爾之航班。自今年起，布魯塞爾將成為新航在歐洲的最新航點。首航班機將於2020年10月25日起飛。

待主管機關批准之後，SQ304航班將於每週三、週四、週五及週日於新加坡當地時間晚上11時55分起飛。返程航班SQ303則預計於每週一、週四、週五及週六於布魯塞爾當地時間上午11時20分起飛。新航將以空中巴士A350-900機型執飛此航線。

新航市場策劃高級副總裁陳凱平先生表示：「布魯塞爾是歐洲重要的經濟和政治中心，新航很高興能推出前往布魯塞爾的飛航服務。這項服務也展現新航致力於不斷拓展航線網絡，以提供給旅客更加便利、無縫旅行體驗的承諾。」

布魯塞爾是比利時，也因歐盟總部坐落於此，而被稱為歐盟的首都。布魯塞爾是比利時人口密度最高的地區，同時擁有該國最高的人均國內生產毛額。比荷盧聯盟的秘書處和北大西洋公約組織的總部也位於該市。獨特的地理位置使得布魯塞爾成為鐵路、公路和空中交通的理想樞紐，也為這座城市贏得了「歐洲十字路口」的美稱。新航線的推出使新航能夠透過阿姆斯特丹、杜塞道夫和布魯塞爾的直飛航班，加強新加坡與比荷盧的空運聯繫。

新航飛往布魯塞爾的機票將於各銷售平台和通路陸續開始接受訂位。

(工商 )