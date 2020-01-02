前女團Roomie主唱林采欣以一首〈可樂〉在YouTube頻道突破千萬點擊，短時間內成為該年度的傳唱金曲。在新年之際她宣布正式加入華納音樂，更推出全新單曲〈鯨落〉，由林采欣親自作曲，描述一段犧牲自己只為成全對方的情感，即使一段關係已經變質，依然用僅剩的全部繼續為對方付出。全新單曲〈鯨落〉於3日在各大數位平台同步上架。

林采欣在女團Roomie解散後，除積極參與歌唱節目，並全心投入創作中。從2017年第一張專輯《聲優》起，緊接著2018年發行的專輯《守夜人》更成績驚人，首波主打歌〈可樂〉發行首週，不但連續蟬聯三週KKBOX新歌排行榜週榜冠軍，同時也選為多部韓劇的片頭片尾曲，引起廣大關注討論。

林采欣宣佈加盟華納音樂，推出全新單曲〈鯨落〉。（華納提供）

然而歌曲僅管紅遍大街小巷，林采欣卻自虧在大眾心中沒什麼記憶點，笑說「當時〈可樂〉的成績真的超出我預期，不過我曾經遇到有路人在我身邊討論〈可樂〉好好聽，卻不知道其實原唱就在他身邊！」更開玩笑說「當初MV應該要我自己拍才對」，而她也笑說「之後MV我都必須要親自出演」。2019年年底林采欣正式宣佈加盟華納音樂，林采欣表示「很開心，感覺就像是個新開始，現在要開始讓大家記得我是林采欣！」

(中時 )