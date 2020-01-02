黑鷹迫降意外 參謀總長沈一鳴遺體將送三總 17:222020/01/02 中時 鄭郁蓁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為參謀總長沈一鳴（右）1日與國防部長嚴德發（左）出席元旦升旗典禮。中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國軍黑鷹直升機今天上午發生迫降事件，飛機上包含參謀總長沈一鳴等共13名軍官，僅5人生還，8名罹難者遺體，稍晚包含參謀總長沈一鳴在內的將會移到內湖三軍總醫院懷德廳。另外，其中通次室中將次長曹進平、軍聞社新聞官陳映竹等三名傷勢較輕者，稍晚將直接送到內湖三軍總醫院急救。三總表示，會在三總設置臨時靈堂，供軍方弔唁。 (中時 ) #參謀總長 #沈一鳴 #三總 #靈堂 #罹難者 #傷者 #後送 #黑鷹 #失事 也許您會感興趣 推薦閱讀 黑鷹失事／多國使用 UH-60M黑鷹直升機 11:432020/01/02 軍事 黑鷹失事／全球黑鷹5年摔10架 台灣2年2事故 至少14人罹難 11:572020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降 蔡緊急取消下午屏東助選行程 12:392020/01/02 政治 黑鷹迫降 新北消防改口：失聯人數由國防部說明 13:142020/01/02 社會 黑鷹失事／機上13人受困桶後步道待援 狀況不明 13:222020/01/02 政治 黑鷹失事／兩年2架！前年蘭嶼起飛 81秒墜海2死4失蹤 13:512020/01/02 政治 黑鷹迫降5人生還 傷者確定後送三總 15:122020/01/02 生活 黑鷹失事／內政部：14架空勤黑鷹停訓特檢 15:412020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降釀嚴重傷亡 蘇揆：國家重大損失 15:592020/01/02 政治 黑鷹失事參謀總長殉職 全球媒體關注 17:142020/01/02 國際 生活熱門新聞 今年1月這5生肖 將被好運纏身、喜事臨門 - 生活 氣炸鍋高溫恐致癌！營養師：2食物絕不能放 - 生活 黑鷹迫降烏來天氣差？氣象局說話了 - 生活 黑鷹失事帶走好多人…唐綺陽驚呼3個字 - 生活 命理師洩天機！2020年這3生肖財運大爆發 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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