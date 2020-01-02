國軍黑鷹直升機今天上午發生迫降事件，飛機上包含參謀總長沈一鳴等共13名軍官，僅5人生還，8名罹難者遺體，稍晚包含參謀總長沈一鳴在內的將會移到內湖三軍總醫院懷德廳。另外，其中通次室中將次長曹進平、軍聞社新聞官陳映竹等三名傷勢較輕者，稍晚將直接送到內湖三軍總醫院急救。三總表示，會在三總設置臨時靈堂，供軍方弔唁。

(中時 )