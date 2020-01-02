我國空軍一架載滿包括參謀總長沈一鳴的UH-60M黑鷹直升機2日於烏來山區發生迫降意外，造成國防部參謀總長沈一鳴等8人殉職，震驚國內。而此時正值總統大選之際，此敏感時刻最高軍令首長傳出殉職意外，引起國際各大媒體關注，多家媒體紛紛將此一新聞至於頭版。

Taiwan's top military official was among eight people killed when their Black Hawk helicopter crashed in mountains in the north of the island. https://t.co/ncNlAARFAv — CNN International (@cnni) January 2, 2020

紐約時報中文網指出，正處於總統競選的最後階段的台灣，長期以來一直是潛在的軍事衝突點。而美國歐巴馬政府於2010年批准將60架黑鷹直升機出售給台灣，作為64億美元軍售案的一部分。

BBC中文網也將此一新聞置於頭版，並指出這架黑鷹直升機上乘載多名高階軍官，其中包括參謀總長沈一鳴、國防部總士官長韓正宏等人，目前已有8人罹難、5人生還。

而如路透社與美聯社等國際通訊社也第一時間報導了此一新聞。美聯社報導，參謀總長沈一鳴負責監控大陸對台軍事威脅，並指出大陸一再威脅以武力併吞視為其領土的台灣。

而與沈一鳴相識近十年的淡江大學副教授黃介正接受美聯社訪問時也指出，有別於一般軍人，他不僅非常冷靜，時常面帶微笑，這種獨特的領袖氣質讓他在軍中成為受歡迎的領導。此外，由於機上的正副駕駛也一同殉職，報導認為恐怕要數月才能查出事出原因。

美聯社報導也引述曾與沈一鳴共事多年、曾任國防部部長的楊念祖，他指出台灣軍方突然失去如沈一鳴等高階軍官，對需要立即補齊職缺的軍方影響較大，但對即將到來的大選影響有限。

路透社報導指出，此起意外為2018年後台灣近期最嚴重的空難。2018年2月5日，內政部空勤總隊一架UH-60M黑鷹直昇機在前往蘭嶼執行病患後送任務，卻在返程起飛後3分鐘後墜海失事，機上6人全數罹難。

(中時電子報)