美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞跨年夜在佛州海湖莊園共同接受美媒採訪，被問到新年願望。梅蘭妮亞立刻回答：「世界和平」，尷尬的是，川普隨即吐槽她，說不該講出來，不然會不靈。有網友直接批評，世上很多問題都是川普惹出來的。

據《華盛頓觀察家報》報導，當晚，參加新年晚會前，川普與梅蘭妮亞接受媒體訪問。有記者詢問第一夫人的2020年的新年願望是什麼。梅蘭妮亞搶先回答：「世界和平。」

站在她身旁的川普則接話稱，「世界和平是好的，但我不確定你應該那麼大聲說出來，」。他補充說，「我不會說我的新年願望，因為我認為我們把話說得太滿，反而會招致厄運。是不是？我可以告訴你，我有一個好的願望，關乎我們的國家。」

正值新年期間，各國領導人均通過影片或直播向國內民眾發出新年賀詞，但川普並未發表特別的新年演說，而是在個人社交平台推特上寫下一句「新年快樂」並置頂。

(中時 )