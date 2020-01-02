台中市立委候選人黃馨慧（右2）因黑鷹意外事件取消市場拜票行程，並到土地公廟祭拜祈福。（陳淑芬攝）

國軍黑鷹直升機發生重大意外，前新北市長朱立倫2日下午原定陪同立委候選人黃馨慧到華美黃昏市場拜票，臨時取消行程。朱立倫表示，他得知這項重大意外，為表達最深的哀悼，今天的選舉活動暫停，希望全民對罹難者哀弔、傷者祈福。

朱立倫今天下午3時原定陪同國民黨台中市立委第四選區候選人黃馨慧，到華美黃昏市場掃街拜票，他抵達現場時表示，黑鷹直升機發生重大意外造成國軍將領等8人罹難、5人受傷，希望取消選舉活動表達哀悼及祈福；黃馨慧取消掃街活動後，也到市場內的土地公祭拜祈福。

朱立倫說，黃馨慧是很優秀的候選人，很希望她能獲選民肯定支持當選，但是，今天時機點必須取消掃街拜票， 表達對罹難國軍及家屬最大的哀悼，希望全民為傷者祈福。他表示，為支持國民黨黃馨慧等候選人，他在選前的關鍵時間，會再來為候選人加油。

黃馨慧則表示，國家發生嚴重意外，讓人覺得心裡不安，選舉是一時的，選舉活動應該要取消，她祈求福德正神擴大服務，保佑里民老姓安居樂業，並就像她從市議員爭取擴大服務到立法院一樣，保佑希望台灣的老百姓，能選出有智慧、安定感、照顧老百姓的總統。

(中時 )