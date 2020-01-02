國軍黑鷹直升機（UH-60M）今天上午在北部山區失事，工計有8死5生還，殉職名單中，這架黑鷹直升機駕駛葉建儀中校也不幸在這場意外中罹難，過去他就長期在海鷗部隊服役，擔任過救難任務包括莫拉克風災等無數，曾多次獲頒獎章，總飛行時數達2651小時的葉建儀，在這次任務中折翼，讓他的同袍非常難過。

葉建儀中校2003年在「海鷗」服務時，獲得部隊獎章，受獎時《軍聞社》報導訪他，當時他說「保國衛民是軍人的天職，本著「救人第一、生命無價」精神面對各種災難，站在救援的第一線，救護隊擔負國家搜救的任務是其它部隊無法取代的，能成為『海鷗』家族一員，感到無比榮耀」。今天發生意外，同袍回憶他講的這些話，眼見老同事、老長官不能再一起出勤翱翔，格外感到悲慟。

葉建儀中校空軍官校91年班畢業，總飛行時數2651小時，其中黑鷹直升機UH-60飛行時數261小時、海鷗直升機S-70飛行時數2214小時，去年7月他才剛升上中校，駕駛經驗相當純熟，。

(中時電子報)