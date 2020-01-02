苗栗縣第二選區無黨籍立委候選人温俊勇，將於1月4、5日在苗栗市貓裏喵親子公園舉辦音樂祭，主辦單位搭建主視覺DJ台。（温俊勇競選團隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣第二選區無黨籍立委候選人温俊勇，把握選前黃金周催票，將於1月4、5日在苗栗市貓裏喵親子公園舉辦音樂祭，拉近與年輕人的距離。（温俊勇競選團隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣第二選區無黨籍立委候選人温俊勇，將於1月4、5日在苗栗市貓裏喵親子公園舉辦音樂祭，2日陸續進行舞台架設與布置。（巫靜婷攝）

苗栗縣第二選區無黨籍立委候選人温俊勇把握選前黃金周，將於1月4、5日在苗栗市貓裏喵親子公園舉辦「勇士聚落．大栗開唱」音樂祭，邀請國內外創作樂團、DJ，搭配文創市集，拉近與年輕人的距離，温俊勇強調，有別於過去選前造勢「凍蒜」聲喊不停，他認為幫年輕人創造舞台實現夢想更重要。

頭份市民代表會主席温俊勇投入山線立委選舉，藍綠夾殺下，主打「光復苗栗」口號，將在選前黃金周末舉辦音樂祭，號召喜愛文創、音樂的民眾參與，沖淡政治口水，他表示，音樂祭沒有激情的政治演說、搖旗吶喊，競選團隊僅會設攤服務，配合文宣露出。

温俊勇笑談，也許音樂祭結束後，沒人知道這是「為誰而辦、為何而辦」，但能夠創造舞台讓藝文界發揮、讓年輕人實現夢想，改變製造仇恨、擾民的惡質選風，十分值得。競選團隊指出，活動會場設置5米大的螢光球體、巨型彩繪天幕，伴隨音樂打造視覺、聽覺雙重享受。

温俊勇競選團隊表示，改變傳統選舉模式，候選人宣傳設小型看板及1、2個人型立牌、氣球，搭配10分鐘串場開講，其餘讓藝文界發揮，響應「文藝派對取代造勢晚會」，提倡正面向上的選風，相信還是會有支持者願意跟隨。2天活動自中午12點開始至晚間8點結束，除了獨立樂團，也有清新慢搖電音。

(中時 )