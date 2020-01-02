2005.01.26康熙來了完整版(第五季第14集) 王子的真實世界－蔣友柏

蔣家第4代蔣友柏2018年傳出與妻子林姮怡婚變，與橙果設計公司女特助莊涵雲傳出曖昧情，今年5月更被直擊與莊涵雲當街十指緊扣吃海鮮，關係不言而喻未料有網媒踢爆，其實蔣友柏早在2018年就對林姮怡提起離婚訴訟，王子、公主童話故事確定破局。

蔣友柏2003年與模特兒出身的林姮怡步入禮堂，兩人結婚10多年育有一對子女，蔣友柏2005年上中天《康熙來了》受訪，難得透露與妻子私下相處，「我們兩個溝通都很…我認為蠻不錯的。」聽了蔡康永玩笑「結了可以離」，他還一臉詫異直說：「不可以離不可以離。」

不過這段被外界認為是王子公主般的結合，終究不敵現實生活而宣告破局。據毅傳媒《iWAKE》報導，蔣友柏、林姮怡早已為了生活瑣事爭吵不休，連牙刷、內褲等小事都能引爆兩人爭執，吵得沒完沒了。

在蔣友柏確定離婚的消息傳出後，早前也有媒體曝光了蔣友柏與火辣女特助現況，指蔣友柏與莊涵雲已進展至半同居的關係，小孩平日是前妻照顧，假日則換他接手。

(中時電子報)