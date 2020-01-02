立委彰化第二選區進入最後激戰，捷運議題成攻防焦點，張瀚天2日在電視公辦政見發表會，公開秀出黃秀芳文宣「2020台灣要贏，捷運要停」，質疑「卡」捷運，難怪捷運延伸案一拖再拖。黃秀芳反擊從未主張不蓋捷運，痛批不明人士盜用相片，製作惡意文宣要提告。

張瀚天2日在公辦政見抨擊黃秀芳在立委任內8個會期中僅有3次談到台中捷運延伸到彰化，質疑去年12月13日，彰化市長林世賢提出新路線，遭交通部捷運審查委員會退件。黃秀芳在第一輪政見會中也提到彰化捷運延伸線按林世賢版本，是否不按彰化市公所路線，交通部提出的折衷方案，還是照「卡」。

黃秀芳強調，多次致電行政院及林佳龍部長，督促交通部盡速主動邀集中市府、彰縣府、彰化市公所，以及鐵道局、台鐵局等單位整合地方意見，提出完善路網，同時得考量捷運建設配合彰化市東區擴大都市計畫的發展，林佳龍指派次長整合提案速排審 台中捷運綠線延伸彰化達共識，請鄉親放心。

黃秀芳也在政見發表會後統批不明人士盜用總統蔡英文、立委黃秀芳相片製作惡意文宣在彰化市區散佈，意圖散佈謠言影響選情，強調未主張不蓋捷運，且捷運綠線延伸到彰化本來就是她任內全力爭取建設。這根本就是狗急跳牆的文宣。

張瀚天表示，該文宣兩天前已透過夾報散布，對手認為是不實文宣怎會延了兩天，在公辦政見會後，才想提告。他持續受到各種抹黑，仍堅持正面選舉，到底是該文宣是誰去刊登？應很容易查清楚，如果影射事件與張瀚天有關，一定會提告。

(中時 )