國民黨總統候選人韓國於辦公室今（2）日召開「國政顧問團：觀光立國台灣真相」記者會，台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽質疑，總統蔡英文聲稱觀光產業欣欣向榮，絕口不提觀光產值大幅縮水，連國民旅遊人次都下降、觀光逆差持續惡化，已成觀光「慘業」！

今日記者會由國政顧問團、台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光、台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽、韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人葉元之、以及律師團出席。

李奇嶽痛批，從蔡英文上任時說陸客來台不會減少， 但現況卻是陸客減少的相當可怕，她也曾經說觀光局將升格觀光署促進觀光立國，這是他上一次與林佳龍部長做觀光產業談話時候提到的，但事實上在12月31號立法院最後一個會期卻沒有通過，直接跳票。

李奇嶽提到，蔡英文還說，觀光產業欣欣向榮，絕口不提觀光產值大幅縮水，連國民旅遊人次都下降、觀光逆差持續惡化、觀光競爭力退步七名，根本是不折不扣的「空心菜」，因為反滲透法的影響，未來兩岸觀光一定更為淒慘。

張國榮、姚大光則認為，近三年觀光持續逆差，尤其在105年我們逆差突破千億，106年是達到1700多億，入境人數雖然增加可是整體觀光產值卻是持續下降，包含國民旅遊也下降。蔡英文曾經在三年半以前提過，國旅要達到2.2億元，完全不提去年我們只有到1.7億元，整個政見大跳票。

尤其在2018年來台的觀光客消費比較，蔡政府觀光幕僚說東南亞人來台跟大陸人已經打平了，可是數字卻很清楚顯示，產值根本只有一半，現在台灣整個觀光產業變成「關光慘業」，蔡英文害慘了我們的觀光產業。

韓陣營強調，未來韓國瑜當選以後，將以「觀光立國、重迎八方來客」將要重建觀光產業，重整並打造出世界級的旗艦景點，以中華文化、中華文物為主，不管是從文創、教育、體育、農業、宗教、醫美觀光等等、重新做整體政策配套與規劃執行，讓台灣整體文化的多樣，重新被世界看見。

(工商 )