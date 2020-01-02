「機構投資者」、「金融時報」、「格林威治」、「亞元雜誌」評選為第一名首席外資分析師楊應超，最近又多了一個暢銷作家的稱號。楊應超2019年出版的第三本書，不僅在財經類書籍排行第一，且七刷突破二萬本，暢銷作家實至名歸。

楊應超這本「財務自由的人生：跟著首席分析師楊應超學華爾街的投資技巧和工作效率，40歲就過FIRE的優質生活」，以紙本計算，初刷是3,000本，在上市第一天就賣完了，追刷原本是1,000～2,000本一個單位，現在變成一刷3,000～5,000本，七刷已突破二萬本。

楊應超的新書，在財經類書籍排名之中，博客來和金石堂的排名是第一，誠品也保持了四星期第一名，最近在美國的Amazon也開始銷售電子書，有聲書也緊接著上架。

楊應超說，從IBM晶圓代工廠當過工程師開始，他已做過15份工作，作家是他的第16份工作，目前他的下一本（第四本）已在醞釀之中，將繼續分享他的投資研究成果，幫助大家早日達到財務自由、提早退休。

(工商 )