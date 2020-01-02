第一銀行歡慶120週年之餘，不忘投入公益回饋社會，前往海內外需要幫助的角落。回顧2019年共舉辦76場公益活動，包含推廣環境教育的「綠色志工」及社會關懷的「關懷志工」，再加上3場「義診」，共有2,497位同仁無私奉獻擔任志工付出愛心，受惠人數高達10,801人次，為社會帶來溫暖與正向力量，帶動客戶及民眾共同發揮愛心。

「綠色志工」去年共舉辦41場綠色環保公益活動，前進有機農場，協助耕種、育苗、除草等，同時購買逾3,700台斤有機蔬菜；適逢建行120週年，更號召逾120位志工共同守護海岸淨灘，舉辦植樹送愛、推動「綠光教室」環境永續計畫，幫助5家社福機構汰換LED燈，創造「提高照明、節省電費、低碳環保」等三大長期助益。「綠色志工」累計共有1,666位同仁參與，受益達4,165人次。

關懷社會、發揮正向影響力的「關懷志工」，去年共完成35場愛心關懷活動，海內外共有813位同仁參與，6,038人次受益。志工們每月前往教養院、育幼院等社福單位，不但捐贈所需物資設備，舉辦金融小學堂、推廣藝術等，也透過遊戲互動、趣味手作DIY等，增添生活體驗與樂趣，更配合佳節溫馨陪伴、傳遞溫暖。

而長期關懷偏鄉醫療的一銀及第一銀行文教基金會，自2011年起已連續9年深入偏鄉舉辦義診，2019年再度分別與台北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊、門諾醫院合作，共18位一銀志工參與，於8月前進澎湖舉辦義診，造福520位澎湖居民，透過專業醫療診治及衛教宣導，守護離島偏鄉居民的健康。10月及12月前往花蓮萬榮鄉及卓溪鄉舉辦義診，共78位居民受惠，此外志工們更捲起衣袖，赴山區幫助當地獨居長輩修繕家屋，打造明亮安全的住家環境。

隨著海外版圖擴張，一銀送愛無國界，志工團隊去年5月二度飛到寮國永珍偏鄉地區，超過2千公里遙遠路途，志工與當地分行同仁攜手舉辦「一銀送暖 跨國傳愛」公益活動，活動當天深入永珍三間偏鄉小學與特殊教育學校等地。

一銀深耕臺灣120年，未來會持續挹注資源於社會公益，鼓勵同仁自發性參與志工服務，期盼發揮拋磚引玉之效果，號召更多企業一起投入公益志業。

(工商 )