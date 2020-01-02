年僅6歲的網路當紅萌娃「胖球」，在YouTube頻道「播蝦」擁有專屬節目《胖球&斯拉診療室》，戴眼鏡、穿白袍的胖球醫師，與扮成護士的4歲妹妹「斯拉」，為來賓解除疑難雜症。最新一集邀請以模仿唐綺陽爆紅、能演又能唱的又仁，他透露近期有失眠困擾，胖球便以一句話點醒他「睡前不想煩惱的話，就會越想煩惱」，還當場傳授「暴力瑜伽法」，指導又仁趴在地上凹折雙腿，幫助他舒筋活血，不過又仁牛仔褲穿太緊，痛得他當場哇哇叫。

又仁透露小時自己很好睡，而爸媽愛聽不同類型音樂，從小耳濡目染下，讓他很會模仿不同歌手唱腔，也常跟爸媽去KTV唱歌，唱累直接在包廂睡著，即便爸媽跟朋友繼續嗨，又仁一樣放鬆照睡。而近期因想劇本、先前推出單曲〈阿娘尾牙〉詞曲創作期間，腦袋不斷運轉停不下來，所以他會在睡前冥想，或是聽一下幫助身心穩定的音樂，淨空腦袋瓜，睡意自然就來。

又仁（中）上「胖球斯拉診療室」節目，與主持人斯拉（左）和胖球（右）逗趣互動。（索尼提供）

繼CoCo李玟〈Fancy〉MV後，又仁再次與胖球&斯拉合作，又仁誇胖球很會觀察身旁的人事物，也很愛笑；妹妹斯拉情緒表達很直接有個性，但也比較不受控，常常製造許多笑點。姐妹倆年紀輕輕愛表演，又仁也鼓勵她們「希望保持這份熱愛，表演是與生俱來的寶藏，這階段也是學習東西最酷的，希望他們保持這份純粹」，他鼓勵所有表演新手「多看、多學、多做，準備好自己，輪到你時才能把握機會，發揮能量。」

(中時 )