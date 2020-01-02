迎向2020年，智慧共享電動機車出行服務 WeMo Scooter 再度迎來活合作夥伴，今（2）日宣布攜手LINE Pay 支付，除開放 LINE Pay 付款外，更加碼即日起至 1/31 用戶騎乘 WeMo Scooter ，首次使用 LINE Pay 付款，即可享 LINE POINTS 10% 回饋。

WeMo Scooter 提供 24小時隨租隨還智慧機車服務，以銅板價提供安心安全的騎乘服務。WeMo Scooter 可支援多種支付方法，除了「信用卡」，也提供年輕族群廣泛使用的單筆「儲值」方式, 以及數位支付 LINE Pay、街口支付等，讓用戶享受更直覺便利的新交通服務。展望2020年，WeMo Scooter 積極擴大多元支付合作夥伴。未來也將推出更多超值合作，朝聰明支付、智慧生活的目標前進。

2020/1/1 - 2020/1/31 於活動時間內，於 WeMo Scooter App 內「首筆」透過 LINE Pay 付款的消費（含購買方案），享 LINE POINTS 10% 點數回饋！可選擇使用LINE POINTS點數、信用卡或是一卡通帳戶結帳。即日起加入WeMo Scooter ，新會員還可拿免費騎乘金60。

(中時電子報)