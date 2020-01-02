迪士尼動畫電影《冰雪奇緣》當中的角色艾莎（Elsa）深受民眾喜愛，不少周邊商品一出現往往會吸引大家搶購。好市多賣場日前出現一款艾莎（Elsa）抱枕，但他的模樣卻讓網友看了大翻白眼，有網友PO出照片後表示，「白眼翻了好幾翻」。

網友PO出艾莎抱枕。（摘自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》裡貼出一張照片，他表示，「今天逛好市多，看到這個商品，白眼翻了好幾翻……」，照片中可以看到，抱枕上的有艾莎的圖樣，但原本五官精緻的她，眼白多、鼻子塌看起來都與原版人物有不少落差，看起來略為驚悚。

底下網友看到照片後紛紛笑翻留言，「天啊 艾莎老的時後（候）嗎？」、「我女兒説艾莎長的好可怕，媽媽我們快走」、「70歲做完醫美的Elsa」、「我女兒三歲是艾莎迷，看到這個竟然大笑說她的臉是怎樣啦！」、「為什麼要撐大鼻孔」。

(中時電子報)