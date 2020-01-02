苗栗佛光山大明寺2日轉贈星雲法師「行道天下、福滿人間」墨寶給苗栗縣長徐耀昌，祝福縣政蒸蒸日上。（何冠嫻攝）

縣長徐耀昌分送熱騰騰臘八粥，傳遞大明寺的溫暖心意。（何冠嫻攝）

苗栗佛光山大明寺2日準備約3萬份臘八粥，致贈縣政府、所屬各單位員工及弱勢機構等有緣人，並轉贈星雲法師「行道天下、福滿人間」墨寶給縣長徐耀昌，祝縣政蒸蒸日上。

2日適逢農曆十二月初八，為佛陀成道日，俗稱「臘八節」在教則稱「法寶節」，佛光大明寺每年準備臘八粥慶祝佛寶節的到來，苗栗佛光大明寺連續10多年，致贈臘八粥與縣府及弱勢族群結緣。

大明寺住持妙蓮法師表示，每碗臘八粥自備料到烹煮，全程虔誠念佛，盼把粥裡的溫暖心意，送到需要關懷的對象手裡，除縣府、所屬機關、學校之外，還有弱勢、慈善團體及相關宮廟，感謝縣府團隊努力縣政。

2日大明寺住持妙蓮法師率同監寺有眾法師、國際佛光會中華總會監事張清川、桃竹苗區委員蘇美朱、苗栗第二分會會長邱乾海及大明社區大學主任徐秀真等人，將約3萬份臘八粥送抵縣府。徐耀昌、副縣長鄧桂菊代表收下，並與民政處長彭基山、縣議員余文忠等人一同分享溫暖。

大明寺住持妙蓮法師並轉贈星雲法師「行道天下，福滿人間」墨寶給徐耀昌，盼好的善政能全面推廣，苗栗鄉親有更好福氣。徐耀昌表示，同仁享用佛陀加持的臘八粥後，精神奕奕在崗位上發揮專業與服務熱忱，感謝寺方每年的祝福，期許縣府團隊按部就班在農曆過年前完成業務，迎接春節。

(中時 )