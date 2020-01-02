親民黨總統候選人宋楚瑜批評，黑鷹墜機政院「在總統尚未完全了解情況前，行政院卻搶著對外說明，凸顯國家指揮系統混亂，更有侵犯三軍統帥權之虞」行政院發言人Kolas Yotaka表示，相關說明完全與事實不符，當政府正全力搜救之際，而宋總部未經查證就攻擊，政院相當詫異也遺憾。

Kolas表示，黑鷹墜機意外發生後，總統第一時間聽取簡報並指揮全力救災，總統府在10：05向媒體發布「總統指示全力搜救」的訊息，隨即行政院在10：26也向媒體發布「院長督導陸空全力搜救」等訊息，行政院發言人並於稍後11：00例行行政院院會後記者會重申全力搜救的立場。

她說，不論是總統府的指揮調度，或府、院的溝通協調，或新聞發布流程皆成熟穩健，謹守分際，並無宋楚瑜競選辦公室所指稱「行政院卻搶著對外說明」的問題。呼籲任何陣營在提出任何批評之前應先查證事實，以免產生不必要的誤會，並對社會大眾負責。

(中時 )