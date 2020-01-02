影 》留言擔心收傳票？情治單位天網監控手段曝光！

喬治歐威爾小說裡的「老大哥」台灣真的有，而且無所不在，除了電話、網路外，連你的line群組都被看得一清二楚，就算你只是談情說愛，也難保老大哥不聽不看。本報掌握一段國安監控神器畫面，點進去保證嚇一跳，水表可以查這麼快、這麼準不是沒道理。記得下次想好再傳！

這段影片清楚說明情治單位蒐集情資作業流程。有權限查詢者，可在監測軟體系統媒體平台輸入關鍵字，除國內、港澳、大陸等公開訊息外，還包括臉書社團、粉專、論壇、影音媒體、內容農場等。但，值得注意的是，「個人臉書」、「LINE封閉群組」亦可供查詢。

查詢人可在平台尋找被認定為「影響國家安全」或「擾亂社會安定」輿情，初步判斷有問題就呈報上級，如有違法之嫌，就通知檢調。

系統並列出「通報時間」及「通報帳號」，顯示應為政府所屬人員在網路情蒐並通報回系統。每則輿情連接相關部會，如總統府、國安會及政院各部會，顯示相關權責單位。

最可怕的地方是連line「封閉」群組也被列入，過去很多人都以為line來自日本，台灣管不到，所以用line通話或傳遞信息最安全，沒想到這次也赫然入列，國安單位果然跟得上時代，但值得注意的是「封閉」兩字，也就是除非有人邀請，否則進不去的「封閉」群組，也被國安單位看光光。

一個來自日本的通訊軟體如何與國安單位搭上線？中間怎麼運作？可以聽到什麼程度？監測有無需要法院核准？全都是謎，仍有待line出面說明。

國安局對本報查詢答覆，國安局職司國安團隊整合工作，對可能影響國人心理之未經證實訊息，均蒐整分查。國安局表示，如所獲訊息確認案屬爭議，即分送相關單位應處，避免虛假訊息影響社會安寧及人心安定。換言之，國安局承認輿情監控軟體屬實。

(中時電子報)