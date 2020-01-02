倫元投顧分析師陳學進表示，台股2日開高走高，終場上漲103.34點，漲幅0.86％，收在12,100.48點，櫃買指數同步收紅，終場大漲1.55點，漲幅1.04％，以150.91點作收。

三大法人方面，外資續賣34.3億元，投信轉賣0.58億元，自營商轉買37.72億元，外資於台指期貨市場上同步減碼1,453口多單，累計淨多單部位為35,457口，心態呈現中性謹慎偏多不變。

2019年封關日受到美股下殺及大陸武漢驚傳SARS事件影響而出現回檔，終場下跌56點並失守10日均線，然而在多項利多支撐下，大盤拉回僅是低接進場的機會，2日果然開高大漲，後續若外資買盤回籠，多頭攻勢將風雲再起。

就經濟面的角度，繼主計處上修今年國內第三季經濟成長率初步統計至2.99％，並預期第四季將繼續攀升至3.04％外，受惠半導體高階製程需求暢旺、台商回台投資及旺季效應優於預期等利多加持，2019年11月製造業景氣燈號也終結連12個的藍燈，亮出黃藍燈訊號，信號值出現2019年最高水準，顯見整體經濟可望維持穩步成長，利於支撐大盤持續向上邁進。

個股方面，本周納入投資組合的動力?-KY，受惠高毛利產品成果顯現，第三季毛利率跳升至31.88％，後續業績成長力道強勁，只要量價不失控，股價仍有望續創波段新高。

此外，受惠歐美央行量化寬鬆策略不變、台商資金回流及內外資法人、大戶、政府基金等心態積極偏多，整體大環境已由「資金滾燙、景氣微溫」轉變為「資金滾燙、景氣升溫」的行情，就連摩根士丹利、摩根大通、瑞銀及美銀等四大外資同步唱旺台股，加上技術面維持多頭架構，大盤後市行情仍不容小覷。

投組表現：

動力-KY（6591）表現最佳，高毛利產品成果顯現，第三季毛利率跳升至31.88％，後續業績成長力道強勁，只要量價不失控，股價仍有望續創波段新高。

宏致（3605）表現最差，併購效益顯現，加上相關產品進入收割期，營運看俏，雖股價連三日走跌，惟多頭格局不變前，只要守穩10日均線不破，止穩反彈的機會可期。

(工商 )