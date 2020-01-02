華冠投顧分析師吳官隆指出，美股31日小幅反彈，短線利多反應告段落後，道瓊指數漲76點、收在28,538點；綜觀亞股2日表現，日股與韓股下跌，港股、陸股和台股則上漲，其中，陸股受大幅降準的利多激勵，上證指數漲幅超過1％，收在3,085點附近，守穩3,000點關卡。

他分析，觀察台股盤面，矽晶圓中美晶與環球晶、記憶體模組威剛、砷化鎵宏捷科都呈現上漲走勢，助攻加權指數勁揚103點、收在12,100點，為當日相對高點，成交量約1,400億元，資金行情正火熱。

此外，造紙、半導體、水泥類股2日表現不俗，漲多的記憶體相關個股挾三星突發斷電利多而續強，矽晶圓族群也有轉強跡象。整體而言，電子類股籌碼消化完畢，後市行情將更加樂觀。

個股方面，本周納入投資組合的元大滬深300正2，2日漲0.57元、收19.65元，5日線支撐於19.2元，KD指標在67.5附近轉強，有鑑於陸股利多發酵，3日股價漲勢有機會延續。

(工商 )