台灣營建大廠、年營收超過百億元的麗明營造今（2）日開心宣布，2019年通過bsi（英國標準協會）國際標準ISO19650建築資訊3D塑模（BIM）全範圍查證，2020年開工第一天舉行頒證儀式；不僅如此，麗明營造BIM中心全體人員全數通過難度極高的BSI BIM專業經理人認證，今日一一獲頒證書，麗明營造的BIM專業經理人認證已佔全國通過認證總人數逼近三分之一、人才濟濟。

麗明營造董事長吳春山指出，BIM國際標準ISO19650是營建標準的發展重要里程碑，於2018年底開始適用於管理系統，BIM-ISO查證將成為營建發展的趨勢，是未來對外增強BIM實力與對內提升執行管理相當重要的根據。目前麗明營造BIM中心陣容堅強，也正繼續朝向BIM技術深化發展。

麗明營造今日獲頒BIM國際標準ISO19650通過證書，與會貴賓包含英國標準協會、台灣營建研究院都給予麗明最高的評價。

吳春山強調，麗明營造引進及發展BIM非常早，至今已超過10年，「無論設備與軟體系統建置或人才引進與培育均不設限，時間與技術幾乎可說領先於業界！」尤其2009年，麗明營造承攬台中歌劇院這棟完全曲牆建築物，沒有一處是平的，以平立面圖根本無法表現全貌，便從施工規劃、施工圖、施工檢討到提供監造審查，全部都使用3D電腦模型，使施工管理很直覺、快速並且精準。

麗明營造在完成台中歌劇院如此艱巨的工程後、在營建業聲名大噪，10年來接案量源源不斷，許多重大工程都是主動找上門，目前在手工程案量超過200億元，全台工地高達數十個。

吳春山表示，BIM不僅是大家時常稱呼與認知用於建立建築模型而已，實際上它有其艱深的技術層面。麗明營造所服務過業主的承攬工程裡，已經能夠從結構、裝修、景觀、機電各項目、甚至所有的假設工程，除了模型建置之外，還從事了數量計算、開挖、鷹架、模板、施工流程等工法分析、各種界面衝突檢討與整合、施工圖產出、和搭配VR、AR、UAV等運用、甚至可以移交讓業主繼續做為物業管理。

吳春山進一步表示，相信面對將來更複雜更多元的設計作品、以及使用者更多的需求，麗明營造不僅能領先於業界以3D技術一一克服工程技術，也將為業主提供更具效率、更完整、更充分、更高階的服務。

(工商 )