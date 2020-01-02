運達投顧分析師洪任浚表示，個股方面，本周納入投資組合的久元，次毫米發光二極體（Mini LED）需求帶動設備支出增加，激勵股價上攻表態。

他分析，綜觀低價族群，印刷電路板（PCB）類股已見谷底回升跡象，5G設備與基地台都必須使用大量的高規電路板，而台廠當中，瀚宇博（5469）從筆電的PCB龍頭逐漸往高毛利的網通產品線佈局，在高階交換器將從100G轉向400G的時代，PCB的使用量估將增加六成，單價也會大幅提高，進而帶動業者毛利成長至25％以上，股價突破均線反壓後，亦帶動均線翻揚。

過去飽受供需失衡的矽晶圓類股，今年在5G基地台與智慧型手機需求的帶動下，庫存消耗速度優於市場預期，其中，環球晶（6488）股價再創波段新高，攀至中美貿易大戰後的新高點，其去年前三季每股盈餘（EPS） 24.67元，本益比卻還在相對低檔區，股價明顯遭到低估，對大資金的法人來說，無疑是進可攻退可守的標的。

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