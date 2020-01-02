聚揚投顧分析師鐘崑禎表示，美國總統川普將於15日在白宮簽署中美第一階段貿易協議，市場氣氛樂觀下，帶動台股2020年第一個交易日大漲103點，櫃買指數更是爆量突破前高，而在新台幣持續升值，以及多數權值股漲多的情況下，資金將持續流往基期偏低的中小型股。

台股2日雖大漲百點，但仍未脫離高檔整理區間，加上總統大選的不確定因素存在，建議投資人在操作上以分批布局為主，切勿將資金一次性投入。

類股方面，2020年為5G元年，多數相關產業蓄勢待發，投資人可以在被動元件、銅箔基板（CCL）、散熱、砷化鎵等5G相關產業間，進行波段輪動操作，不應死守特定產業，以免錯過短線的獲利機會。

個股方面，本周納入投資組合的華新科，雖中長線還有不小的上漲空間，然短線急漲後乖離過大，預期將進入高檔震盪，建議投資人等股價與月線的乖離收斂後再行進場。

此外，台積電16日將召開法說會，有望提前帶出半導體產業的紅包行情，現階段除布局5G相關個股外，可留意漲勢較為弱後的半導體個股，有機會受惠台積電法說會利多，連帶上漲。

(工商 )