在台灣，便利商店是一項特色，在都會區裡，24小時的超商隨處可見，我們常說超商店員有如「瑞士刀」一樣多功能，因為超商提供了豐富的生活服務，相當便民。不過就算便利商店有效節省民眾時間，網友透露，在早上時段，最容易受氣。並指出在尖峰的上班時間，遇到前方排隊是這4種人，則會大崩潰。

據經濟部統計處指出，台灣超商密度全世界第2，僅次於南韓，顯示出台人在生活上與便利商店彼此間關係緊密。但就算便利商店已24小時營業，在早上的上班尖峰時間，仍可見到超商排滿等待結帳的民眾，此時就很容易勾起大家新中怒火。有位網友在PTT發文指出，自己習慣早上吃便利商店早餐，但早上看見一位同事排在前面要取貨，頓時很想「巴下去」。他便詢問網友，「早上的超商前面排的人做什麼最討厭？」

台灣超商密度全世界第2，僅次於南韓，顯示出台人在生活上與便利商店彼此間關係緊密。（示意圖／Shutterstock）

原PO一發文提出，就在網上引起熱烈討論，許多網友指出「繳帳單費」、「買咖啡」、「找零錢」、「取貨」的人最令人討厭。表示帳單繳費不僅速度慢，店員掃完還要一張張訂起來；買咖啡店員就要一邊結帳、一邊做咖啡，也相當耗時間；而超商取貨在網路購物蓬勃發展下，已成民眾消費大宗，去超商取貨除了要核對名字資料外，店員也要去貨櫃找貨，再幫客人結帳，如此一來服務一位客人的時間就變得超久。而前方在「找零錢」的人也相當令人頭痛，尤其全部都要用零錢付款的，自己數完、店員再數一次，算錯了又得重新數，後面客人絕對等到怒火中燒。

另外，網友還指出，還有更討厭的就是使出「Combo技（組合技）」的客人，例如：「用零錢繳帳單」、「取貨付款結帳時才拿零錢出來找」、「取貨順便買咖啡」、「繳帳單順便取貨再買咖啡」等等，集所有惱人舉動於一身，令網友直呼「受不了」。

不過還是有人表示，「這就是台灣超商如此便利的原因，提供人們多種生活服務」、「奇怪，自己不早起一點，管別人要做什麼」，正是因為超商便利，原本可以很省時的便利商店一遇到要等待，便會讓人產生厭惡感。

(中時電子報)