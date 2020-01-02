紐約科尼島北極熊俱樂部今天舉行年度跳水慶新年活動，數百名泳客在天寒地凍下跳入大西洋迎接2020年的到來，同時募得善款5萬6704美元（約新台幣170萬元）。

在這場北極跳水（Polar Plunge）年度活動上，戴著耶誕帽和其他裝扮的泳客不畏攝氏4度的低溫，跳入冰冷的海水中。今年氣溫遠比去年低，去年氣溫異常高達攝氏13至15度。

主辦單位科尼島北極熊俱樂部（Coney Island Polar Bear Club）在臉書粉絲專頁上，感謝參與民眾及「勞苦功高的」志工，並歡迎各方捐款。

這項跳水活動可以追溯到1903年，今年是第116屆。參加的民眾除了跳水外，同時還為慈善機構募款。主辦單位網站上顯示，目前共募得5萬6704元（約新台幣170萬元）。

北極熊跳水活動也在其他地點舉行，像是美國馬里蘭州的北灘（North Beach）、加拿大愛德華王子島省（Prince Edward Island）沙洛鎮（Charlottetown）跟加拿大安大略省伯斯（Perth）都有這項迎新年活動。（譯者：侯文婷/核稿：劉淑琴）1090102

(中央社)