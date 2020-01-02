淘寶台灣迎接即將來臨的鼠年新春，舉辦限期年貨節，1月6日(一) 00:00至01:00的第一個小時，活動商品結帳滿2999元，即可享爆殺7折，最高現折900元，年菜、伴手禮、3C家電、美妝服飾通通買好買滿！此外，1月6日起至10日止的每晚20:00 - 23:59，購買活動商品滿999元，即享8折優惠，最高現折200元，再享超取0元免運。即日起，即可將想要的年貨節商品加入購物車，為1月6日的限時7折做準備，商品加購物車更可享iPhone 11和SKII 青春露等抽獎活動。

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寵老媽也不忘要寵毛孩！淘寶台灣年貨節除了用美食照顧一家大小的圍爐，更特別推出「汪事如意」貓狗寵物年菜，來自日本 APNA 寵物食育士的專業菜單「御節料理」鮭雞饗宴，還有讓寵物爆毛、補骨、美膚的「忍者丸太郎原肉丸子」，以及使用櫻桃鴨肉的日式紅豆飯，讓毛孩主子也能吃豪華年菜、一起開心圍爐過新年。

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淘寶台灣和人氣圖文畫家寂寞鱷魚攜手推出一系列返鄉過年穿搭指南，包括「親戚不敢問我話」、「讓前任後悔莫及穿搭」、「過年宅在家耍廢穿搭」、「第一次到男、女友家拜年穿搭」等，為了讓大家省荷包，換新衣帽、新鞋包回鄉過好年，即日起淘寶台灣全站所有服飾鞋包，只要購滿99元，即可超取0元免運，讓大家簡單淘出「新」新年！

(中時電子報)