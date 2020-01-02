黑鷹失事 國民黨嘉市立委候選人傅大偉深表哀痛 17:512020/01/02 中時 廖素慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨嘉義市立委候選人傅大偉深表哀痛，並向國軍致敬。（廖素慧攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黑鷹事件，國軍將領殞落慘重，國民黨嘉義市立委候選人傅大偉及競選團隊2日深表哀痛，並發布聲明，取消原訂2日、3日的競選公開行程，以及本周六晚上6點半於中正公園的問政說明會。 傅大偉表示，對所有捍衛中華民國的國軍弟兄們，致上最高敬意，請大家一起為傷者祈福，願亡者安息，所有罹難者家屬節哀。 (中時 ) #黑鷹 #失事 #國民黨 #嘉義 #傅大偉 也許您會感興趣 推薦閱讀 立委競選小物惹議 蔡育輝、賴惠員再槓上 15:432019/12/30 政治 軍友社理事長李棟樑 主持敬軍社團授旗典禮 15:432019/12/31 軍事 反滲透法通過 國民黨要提釋憲 綠委：那是他們的權利 16:292019/12/31 政治 羅貴星街頭拜票 陳超明現身踢館 09:012020/01/02 政治 批反滲透法讓陸配如待宰羔羊 牛春茹高呼「陸配愛台絕不賣台」 12:072020/01/02 政治 蔡育輝「戰車」助陣 巨無霸政見宣傳車吸睛 12:372020/01/02 政治 幸福盟在同婚立委選區宣傳 籲下架同婚立委 17:052020/01/02 生活 黑鷹失事沈一鳴殉職 妻回小英一句話 17:062020/01/02 政治 《翻爆晚間精選》黑鷹迫降8罹難 國軍降半旗3日致哀 17:422020/01/02 政治 高雄》黑鷹直升機失事 黃柏霖為罹難者祈福 17:512020/01/02 政治 政治熱門新聞 黑鷹失事沈一鳴殉職 妻回小英一句話 - 政治 黑鷹失事／生還者曹進平中將 現場說明最新情況！ - 政治 黑鷹失事／同為參謀總長搭軍機 他命運大不同... - 政治 黑鷹失事／「兵王」韓正宏最後貼文曝光... 弟兄看完淚喊：敬禮！ - 政治 將破550萬！韓上《博恩》 網：蔡英文一輩子也追不上 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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