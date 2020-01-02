黑鷹事件，國軍將領殞落慘重，國民黨嘉義市立委候選人傅大偉及競選團隊2日深表哀痛，並發布聲明，取消原訂2日、3日的競選公開行程，以及本周六晚上6點半於中正公園的問政說明會。

傅大偉表示，對所有捍衛中華民國的國軍弟兄們，致上最高敬意，請大家一起為傷者祈福，願亡者安息，所有罹難者家屬節哀。

(中時 )