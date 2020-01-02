李鴻源譏 民進黨執政是「共慘」 17:482020/01/02 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前內政部長、台大土木系教授李鴻源。（圖／取自臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對於民進黨完全執政近4年，水利專家、前內政部長李鴻源在臉書譏諷民進黨，民進黨執政是「共慘」——大家都很「慘」！ 李鴻源指出，執政黨最重要的任務就是要「讓大家富起來」，而不是把大家「拉下來」。因此，明年國民黨執政第一件事：韓國瑜要做的就是「除弊」，把所有的「肥貓」抓起來；第二件事，「興利」—讓大家富起來。 李鴻源呼籲：明年這場選舉，大家要選的不是任何「個人」！千萬千萬記住，我們選的是拒絕「共慘」！韓國瑜是最具有「把一群專業高手領導起來能力」的總統候選人！！ (中時電子報) #李鴻源 #民進黨 #共慘 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 網友聽到哭！韓國瑜台中造勢 韓粉點播這首歌 10:232019/12/29 政治 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 胡志強：韓國瑜當選總統 中華民國才有希望 20:242019/12/29 政治 辯論會情緒激動！黃暐瀚：韓沒有變 就是愛恨分明 11:562019/12/30 政治 反滲透法通過 國民黨要提釋憲 綠委：那是他們的權利 16:292019/12/31 政治 卓榮泰：絕無想要踩死小黨 但民進黨抽血一千西西，不就昏倒了 19:072019/12/31 政治 韓國瑜最後一搏 喚醒菁英藍 04:102020/01/01 論壇廣場 到底挺不挺韓國瑜 侯友宜：當然要支持韓國瑜 22:252020/01/01 政治 這一幕讓她濕了眼眶！瓊瑤3千字長文 狂讚韓國瑜32次「英雄」 14:402020/01/02 政治 政治熱門新聞 黑鷹失事沈一鳴殉職 妻回小英一句話 - 政治 黑鷹失事／生還者曹進平中將 現場說明最新情況！ - 政治 黑鷹失事／同為參謀總長搭軍機 他命運大不同... - 政治 黑鷹失事／「兵王」韓正宏最後貼文曝光... 弟兄看完淚喊：敬禮！ - 政治 將破550萬！韓上《博恩》 網：蔡英文一輩子也追不上 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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