對於民進黨完全執政近4年，水利專家、前內政部長李鴻源在臉書譏諷民進黨，民進黨執政是「共慘」——大家都很「慘」！

李鴻源指出，執政黨最重要的任務就是要「讓大家富起來」，而不是把大家「拉下來」。因此，明年國民黨執政第一件事：韓國瑜要做的就是「除弊」，把所有的「肥貓」抓起來；第二件事，「興利」—讓大家富起來。

李鴻源呼籲：明年這場選舉，大家要選的不是任何「個人」！千萬千萬記住，我們選的是拒絕「共慘」！韓國瑜是最具有「把一群專業高手領導起來能力」的總統候選人！！

(中時電子報)