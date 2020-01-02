國防部UH-60M黑鷹直升機失事，共有8人罹難，5人生還，立委陳明文下午發聲明取消1月2日至4日的公開競選活動，表達最深沉的哀痛，並請請全國同胞共同祈福，為傷者祈禱，願亡者安息，願罹難者家屬、親友節哀。

(中時 )