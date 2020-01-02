黑鷹意外 陳明文競選活動暫停3天 17:532020/01/02 中時 張亦惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部UH-60M黑鷹直升機失事，共有8人罹難，5人生還，立委陳明文下午發聲明取消1月2日至4日的公開競選活動，表達最深沉的哀痛，並請請全國同胞共同祈福，為傷者祈禱，願亡者安息，願罹難者家屬、親友節哀。 (中時 ) #陳明文 #黑鷹 也許您會感興趣 推薦閱讀 黑鷹直升機失事 總長與高階將領在機上 09:592020/01/02 政治 黑鷹失事／去年10月才成軍 UH-60M黑鷹直升機竟出事故 10:012020/01/02 政治 黑鷹直升機驚傳墜機 10名高階軍官在機上 10:372020/01/02 社會 黑鷹直昇機山區失事 宜縣第一梯次30人救難隊伍已出發 10:132020/01/02 社會 黑鷹失事／多國使用 UH-60M黑鷹直升機 11:432020/01/02 軍事 黑鷹失事／全球黑鷹5年摔10架 台灣2年2事故 至少14人罹難 11:572020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降 蔡緊急取消下午屏東助選行程 12:392020/01/02 政治 黑鷹失事／內政部：14架空勤黑鷹停訓特檢 15:412020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降釀嚴重傷亡 蘇揆：國家重大損失 15:592020/01/02 政治 黑鷹失事參謀總長殉職 全球媒體關注 17:142020/01/02 國際 政治熱門新聞 黑鷹失事沈一鳴殉職 妻回小英一句話 - 政治 黑鷹失事／生還者曹進平中將 現場說明最新情況！ - 政治 黑鷹失事／同為參謀總長搭軍機 他命運大不同... - 政治 黑鷹失事／「兵王」韓正宏最後貼文曝光... 弟兄看完淚喊：敬禮！ - 政治 將破550萬！韓上《博恩》 網：蔡英文一輩子也追不上 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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