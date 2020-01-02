吳建豪去年與新加坡棕櫚油百億千金石貞善（Arissa）5年婚姻告吹，恢復單身身活的他工作格外投入，他2日出席最新作品《葉問4：完結篇》慶祝票房破億記者會，該片拍攝時正爆出與石貞善的離婚傳聞，被問起當時是否被紛擾影響工作心情，他心平氣和地微笑回應四字「我很專業」。

吳建豪計畫今年6月推出新專輯，手頭有2部電影正在籌備中，一部是與音樂有關的驚悚片，自己將擔任製片和演員，女主角則預計找外國演員；另外則是製作並執導一部定格動畫，預計明年拍攝，後年與觀眾見面。工作滿檔的他，被問起是否有時間談戀愛？他笑笑地說「應該有吧！」問起現在是否有新對象了，他則秒答「沒有」。

吳建豪獲邀《葉問4》演出時，心中覺得不可思議。（陳俊吉攝）

「葉問」總在電影中剛正不阿、見義勇為，被問到現實生活有沒有發揮正義過，他回憶2002年在西班牙拍攝《流星花園II》的時候，周渝民的紅色背包放在座位下面，突然有個扒手想要偷偷拿走，「那時我的眼角餘光看到紅色的東西慢慢往後移動，我什麼話都沒說，就突然跳過去搶走背包，嚇了扒手趕緊逃跑」。

吳建豪崇拜甄子丹已有多年，獲邀《葉問4》演出時，心中覺得不可思議，有夢想成真的感覺，拿到劇本的時候還不敢置信，直到拍攝的當下才有真實感。吳建豪花了將近一個月時間苦練詠春，本身也懂美式搏擊，身手矯健，他也透露多虧自己有舞蹈底子，讓他能快速把武打招式和走位記牢，未來也想將跳舞和武術結合在一起。

吳建豪計畫今年6月推出新專輯，手頭有2部電影正在籌備中。（陳俊吉攝）

提到甄子丹，吳建豪覺得與他合作的每一天都很難忘，雖然在拍攝時很緊張，但是甄子丹人很友善，看吳緊張還會特地找他聊天、討論角色，「有場和敵手怒瞪的戲，丹哥（甄子丹）還在我面前示範，那個殺勁真是不得了」。他也喜孜孜地分享，甄子丹在過年假期時，經過一條街名為吳英文名「Vanness」的街，特地錄影傳訊表示想念，讓他非常開心。吳建豪與英國動作男星史考特艾金斯（Scott Adkins）私底下互動十分有趣，史考特意外很愛喜歡唱歌和彈吉他，在休息室的時候，兩人常常一起邊彈邊唱，氣氛歡樂。

吳建豪出席《葉問4》破億慶功記者會。（陳俊吉攝）

《葉問4：完結篇》電影上月20日上映後，票房天天穩坐冠軍寶座，跨年元旦2天假期票房湧進2000萬，目前全台累積1億4000萬票房佳績，熱度渴望延續至農曆新年。吳建豪在片中飾演美國海軍陸戰隊的華人軍官，在活動上展現好身手擊破億元字樣的匾額，象徵電影順利破億，邁向2億。他也表示在《葉問4》打得不夠過癮，往後有機會希望再演出動作武打片。

(中時 )