◎黑鷹迫降8罹難 國軍降半旗3日致哀

國防部今(2)日沉痛表示，參謀總長沈上將等一行13員，上午0750時搭乘UH-60M直升機（編號933）乙架至宜蘭東澳嶺執行春節慰勉行程，因不明原因迫降失事。

◎學歷放經歷欄 張善政批中選會荒謬

國民黨副總統候選人張善政今（2日）上午幫國民黨立委羅明才車隊掃街，關於中央選舉委員會代理主委陳朝建以「安全帽放在家裡沒戴」比喻張善政的博士文憑未經外交部認證，張善政痛批，「邏輯很荒謬！」

◎虛報百萬！楊蕙如會計簽證疑作假

卡神網軍案延燒，北市政風處根據調查，針對楊蕙如申請網球賽事調查案，楊蕙如所屬的易始公司在帳目核銷時，發現有三項費用、多筆金額類似重複報銷等情形的狀況，台北市副市長黃珊珊表示，調查後會計師簽證與原始憑證有不符與差額的狀況，多項加起來至少上百萬以上。

◎關店潮！伯朗.星巴克多家門市熄燈

台灣咖啡市場一年產值逾台幣700億元，但競爭激烈，並走向M型化，包括價格破百元的單品手沖咖啡以及50元有找超商、速食加入者眾，上下搶食造成中價位連鎖咖啡店的經營壓力，繼「星巴克」指標門市熄燈後，「金車伯朗咖啡」也傳從去年年底到本月連關8間店，但品牌表示，主因是租約到期，未來仍不排除再拓點。

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(中時電子報)