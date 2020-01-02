中華eMOVING在2020開春之際，提出限時限量最高優惠9,000元的大利多，並且還可享有政府高額補助，不僅整體購車補助優惠不縮水，更可多賺至少3000元以上，對於今年被取消補助的電動機車首購族反而是最佳搶購時機，年前買新車過新年的民眾可趁此限量優惠，早買早享受最強快充的電動機車iE125。

2020年許多新制上路，尤其購買電動機車補助調整下修，相較2019年減碼約6,000元，許多民眾對於電動機車補助金額減少感到扼腕，更是衝擊許多首購族荷包；以新購重型電動機車來說，包含經濟部工業局重型電動機車補助，每輛補助金額由原本的1萬元減少為7,000元；加上環保局取消了重型電動機車新購補助3,000元，補助縮水至少6,000元，但環保署保留了汰舊換新的補助方案，汰換二行程機車或老舊四行程機車，新購重型電動機車每輛可補助 5,000 元，新辦法不再直接補助新購電動機車，而是鼓勵老舊機車汰舊換新，且擴大汰舊補助對象至2007年6月30日以前出廠的車輛。

交通工具電動化是全球趨勢，為了讓最新科技能更加普及讓更多人體會到電動機車與傳統燃油機車截然不同的騎乘感受，向來秉持創造友善及清淨移動環境的eMOVING， 2019年率先推出符合快充公版規格的電動機車eMOVING iE125，以擁有超越125c.c燃油機車的動力操控表現，並結合在家充電與外出快速補充電力概念，提供給消費者多元化的電能補充模式獲得熱烈迴響。

中華車表示，農曆年前至全台eMOVING專賣店賞車，更能獲贈獨家限量白爛貓春節限定好禮，歡迎大家在農曆年前至eMOVING經銷據點賞車拿好禮，把握機會入主iE125搶下限時限量購車優惠。

(中時 )