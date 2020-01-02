韓國瑜陣營發言人何庭歡原本今晚8點至9點，將上館長直播節目對談，由於國軍直升機失事8死5傷，今晚直播取消。何庭歡表示，由於軍事不幸事件，競總已取消今明兩天競選行程，尤其考量館長出身軍旅，對軍人感情深厚，因此主動聯絡館長團隊取消今晚直播，至於選前是否安排直播，尊重館長團隊決定。

韓競辦上午表示，館長去年高雄市長選舉時很挺韓國瑜，不過這次大選對韓有許多指教及批評，因此主動聯繫館長，希望讓館長及館長的粉絲有機會了解韓市長的想法及理念，也謝謝館長願意與發言人何庭歡對談。

據了解，韓辦原希望韓國瑜能上館長節目，館長團隊拒絕韓上節目，只接受發言人上場，最後敲定由何庭歡上陣。韓團隊為求與館長及其粉絲加強溝通及交流，也希望直播時間能從1小時延長至2小時，或安排第二次直播對談，但這部分並無定論。

此外，今晚的直播，館長團隊並未向韓團隊提供預設的訪問題目，完全是現場即問即答。強悍的館長是否會「電爆」何庭歡？頗受矚目。

何庭歡上午說，韓團隊與館長團隊聯繫後，指派她上場，她不會緊張，因認為館長是講道理、看不公義的事就會發表評論的人，也有許多支持者；先前館長可能對韓市長有一些誤解或看法，希望透過這次對談，能讓館長及更多人了解韓的理念的想法。

不過受國軍直升機失事不幸事故影響，韓競辦下午主動聯絡館長團隊，取消今晚的直播。

(中時 )