由莎莉賽隆、瑪格羅比、妮可基嫚三大影后擔綱主演的新電影《重磅腥聞》，即將在台灣上映，近日莎莉賽隆接受外國媒體訪問時，自曝家暴過往及好萊塢性騷擾問題，她表示「我的父親是被我母親開槍打死的！」，引發話題。

莎莉賽隆、妮可基嫚、瑪格羅比主演的新電影《重磅腥聞》。（圖／車庫娛樂提供）

莎莉賽隆表示，「我還記得那一天父親又喝得酩酊大醉，連路都走不直，卻帶著一把槍走進家門。我和媽媽躲在我房間裡，試圖阻止醉醺醺的父親闖進來。父親朝門連開三槍，幸好都沒有擊中我們，但媽媽為了保護我們，開槍回擊打死了父親，結束這一切。」莎莉賽隆表示，她所經歷的家暴事件並非個案，目前仍有許多人深受其害，這段童年經歷將會永遠影響她的一生。

莎莉賽隆更進一步於外媒裝訪中透露自己過去曾被某位好萊塢大導演性騷擾的過往，但可能基於某些原因，報導並未披露該名大導演的姓名，但也正因經歷過這段切身之痛，讓莎莉賽隆積極爭取接演《重磅腥聞》並身兼製片一職，要用這部電影位女性發聲。《重磅腥聞》改編自2016年福斯新聞網主播格雷琴卡森舉發總裁羅傑艾爾斯性騷擾真實事件，這位媒體帝國教父後來被掀出長期性騷擾、誘姦女員工等性醜聞，最終身敗名裂。

【重磅腥聞】電影片段「那才是福斯要的新聞」 1/10(五) 天翻地覆

《重磅腥聞》目前已獲「奧斯卡帝后重要風向球」美國演員工會獎（SAG）最佳女主角（莎莉賽隆）、最佳女配角（妮可基嫚、瑪格羅比）及最佳整體演出4項提名，以及金球獎戲劇類最佳女主角、最佳女配角兩項提名，業界普遍看好將強勢問鼎本屆奧斯卡各大重要獎項。《重磅腥聞》將於1月10日在台隆重上映。

(中時電子報)