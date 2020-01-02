阿里巴巴旗下研究單位「達摩院」2日公布2020年十大科技趨勢，從名單來看，包含人工智慧、工業互聯網、區塊鏈、雲端計算等都成為熱門焦點。以人工智慧（AI）為例，將從感知智慧向認知智慧演進，且保護資料隱私的AI技術將加速落地；區塊鏈則將進一步降低企業應用技術的門檻，未來將湧現大批創新區塊鏈應用場景以及跨行業、跨生態的協作。

而科技趨勢也延伸至製造業的升級，工業互聯網的超融合，將透過5G、IoT設備、雲端計算、邊緣計算的迅速發展，製造業將實現設備自動化、搬送自動化和排產自動化，大幅提升生產效率及盈利能力。對產值數十兆（人民幣，下同）乃至數百兆的工業產業而言，提高5至10％的效率，就會產生數兆元的價值。

據《21世紀經濟報道》盤點阿里巴巴達摩院發布的2020年十大科技趨勢，包含有人工智慧從感知智慧向認知智慧演進；計算存儲一體化突破AI算力瓶頸；工業互聯網的超融合；機器間大規模協作成為可能；模組化降低晶片設計門檻。

此外，還有如規模化生產級區塊鏈應用將走入大眾；量子計算進入攻堅期；新材料推動半導體器件革新；保護資料隱私的AI技術將加速落地，以及雲端技術成為IT技術創新的中心。

(旺報 )